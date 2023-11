Nemetschek- Vielversprechend – in vielerlei Hinsicht

Darüber hinaus signalisiert der „HSBC Trendkompass“ für den Titel einen kurz- und langfristigen Aufwärtstrend. Als Absicherung bietet sich dagegen die o. g. Aufwärtskurslücke an.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SPEEDWEEKMAG: Ducati 2015: «Es sieht vielversprechend aus»Nach dem ersten Wintertest der Superbike-WM im MotorLand Aragón ist die Euphorie im Ducati-Lager gross. Ducati-Manager Ernesto Marinelli glaubt bereits an eine rosige Zukunft.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: TeamViewer: Aktuelle Zahlen waren vielversprechend!Die Aktie von TeamViewer ist aufgrund ihres Wachstumscharakters überdurchschnittlich zinssensitiv, nachdem die Cashflows erst in der Zukunft anwachsen. Dadurch schrumpft der Barwert bei höheren Zinsen

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Johnny Reas Yamaha-Debüt: «Fühle mich schon daheim»«Ich bin aufgeregt, seit ich den Vertrag unterschrieben habe, jetzt darf ich darüber reden», schmunzelte Jonathan Rea nach seinem ersten halben Testtag mit dem Yamaha-Superbike, der sehr vielversprechend lief.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

KICKER_BL: Bayer Leverkusens guter Start hat 'gezeigt, was möglich ist'Bayer Leverkusen ist gut aus den Startlöchern gekommen. Kann die Werkself in dieser Saison näher an die Top 4 heranrücken? Zumindest die ersten Ansätze sind vielversprechend.

Herkunft: kicker_BL | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Pfizer: Verlust in Q3 - Jefferies sieht PotenzialPharmakonzern Pfizer hat im dritten Quartal 2023 Verluste verzeichnet, jedoch bleiben die Prognosen für das kommende Geschäftsjahr vielversprechend. Auch der potenzielle Wirkstoff Danuglipron könnte dem

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

EXPRESS24: Fortuna Düsseldorf will Pokal-Kohle für neuen Stürmer im WinterFortuna Düsseldorf will im DFB-Pokal das Ticket für das Achtelfinale buchen. Ein Weiterkommen bei der SpVgg Unterhaching wäre auch in finanzieller Hinsicht ein echter Gewinn.

Herkunft: express24 | Weiterlesen ⮕