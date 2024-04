Neil Patrick Harris und David Burtka feiern 20-jähriges Jubiläum

Viele Abenteuer und tolle Erinnerungen US-Schauspieler Neil Patrick Harris (50) ist seit bald zehn Jahren mit seinem Kollegen David Burtka (48) verheiratet. Ihr erstes Date hatten die beiden aber schon rund ein Jahrzehnt zuvor. Das ganz besondere Jubiläum feierten Harris und Burtka nun bei Instagram. 'Unser erstes Date war heute vor 20 Jahren', schrieb Harris am 1. April auf der Plattform zu einem Bild der beiden und blickte auf die vergangenen zwei Dekaden zurück.

'Mann, wie die Zeit verflogen ist, und doch haben wir so viele Abenteuer erlebt und so viele bemerkenswerte Erinnerungen geschaffen. Wenn die nächsten 7.300 Tage so sind wie die vorherigen, werde ich absolut begeistert sein.' Mit einem Augenzwinkern fügte er an: 'Alles Gute zum Jahrestag, David. Ich liebe dich bedingungslos, die meiste Zeit.'Medaillen für Neil Patrick Harris und David BurtkaAuch Burtka feierte den Jahrestag und die Beziehung des Paares auf Instagra

