NDR Talk Show: Die Gäste am 27. Oktober

"Bleibt das Herz stehen, wenn man niest?" und andere Fragen aus der Medizin beantwortet Dr. Carola Holzner alias "Doc Caro" in ihrem neuen Buch.

Medizinische Fachfragen einfach, kompetent und wissenschaftlich korrekt zu erklären - das ist die Herzensangelegenheit von Carola Holzner alias"Doc Caro". Die Fachärztin für Anästhesiologie arbeitet als Oberärztin in der Notaufnahme, als Notärztin im Rettungsdienst und bei der Luftrettung.

Ob Blas-, Schlag-, Tasten- oder Saiteninstrument, Helge Schneider beherrscht sie alle. Der Multiinstrumentalist unter den Komikern ist auch Filmemacher und Autor. Gern wäre der Duisburger auch Raumausstatter, Bauzeichner oder Gartenbauer geworden. Als"singende Herrentorte" macht er sich schließlich einen Namen, als letzter Torero mit einer"Big L.A. Show" tourt er heute durch Deutschland. headtopics.com

Als Maximilian Schwarzhuber zwei Jahre alt ist, wacht er nach einem Mittagsschlaf mit Lähmungserscheinungen in seinen Füßen auf. Der Beginn einer langen Leidensgeschichte, denn das Gefühl in den Beinen wird nie mehr so werden wie zuvor. Es folgen Jahre voller Fehldiagnosen und Krankenhausaufenthalte. Da er nur noch wenig spürt, merkt er nicht einmal, dass er sich beide Sprunggelenke zertrümmert oder sich ein Nagel in seinen Fuß bohrt.

Der Kunst- und Antikhändler Fabian Kahl gehört seit zehn Jahren zur Stammbesetzung der Trödel-Erfolgsshow"Bares für Rares" und hat sich längst zu einem echten Publikumsliebling entwickelt. headtopics.com

Die DDR und Israel: Die Palästinenser waren Verbündete, die Zionisten der AggressorEin Ostdeutscher schreibt ein Buch über „das Judenproblem", ein anderer ist „total gegen Israel". Unsere Autorin fragt sich: Was ist mit ihren Landsleuten los?

Start in die alpine Saison: Hat die Skination Deutschland die Chance auf ein Comeback?Der Ski-Sport war lange Zeit für Deutschland eine sichere Bank. Doch diese Zeiten sind vorbei. Es steht nicht gut um die Skination Deutschland. Gibt es noch Hoffnung?

Die Türkei, Israel und die Palästinenser: Deshalb unterstützt Erdoğan die HamasRecep Tayyip Erdoğan wollte eigentlich vermitteln im Nahostkonflikt – doch nun stellt er sich eindeutig auf die Seite der Hamas. Die Bundesregierung zeigt sich überrascht von seinen Tiraden gegen Israel und den Westen.

Die Lage am Abend: Wenn die Idioten wieder auf die Straße gehenWeshalb Jüdinnen und Juden Angst haben in Deutschland. Warum eine Bodenoffensive in Gaza bald beginnen muss, aber gezögert wird. Und: Die Arktis sollte uns nicht kaltlassen. Das ist die Lage am Freitagabend.

Das Bau-Desaster an der Elbe: Die Gründe, die Folgen, die ReaktionenEr ist Hamburgs pompösestes und gleichzeitig auch umstrittenstes Bauprojekt: Der Elbtower in der HafenCity – von der politischen Opposition spöttisch