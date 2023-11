NBA: Philadelphia 76ers verlieren nach acht Siegen in Folge

In der NBA standen die nächsten Spiele im In-Season Tournament auf dem Programm. Während die Denver Nuggets und die Los Angeles Clippers sich ein enges Duell lieferten, endete die Siegesserie der Philadelphia 76ers. Draymond Green sorgte (mal wieder) für einen Eklat und Franz Wagner für einen Magischen Moment.Der Dienstag steht in dieser NBA-Saison ganz im Zeichen des neuen In-Season Tournaments.

Insgesamt zehn Spiele fanden in dieser Nacht statt, die allesamt auch für die Regular Season zählen. Die wichtigsten Geschehnisse im Überblick.Nach einem Wettschießen der beiden Superstars Tyrese Haliburton und Joel Embiid gingen die Indiana Pacers bei den Phildelphia 76ers als Sieger vom Platz. Die Gastgeber, bestes Team im Osten, kassierten nach acht Siegen in Folge erst ihre zweite Saisonniederlage. Auch Embiid mit 39 Punkten und zwölf Rebounds konnte die Pleite nicht verhindern. Bei den Pacers, bei denen Daniel Theis gar nicht im Kader stand, überragte Haliburton mit 33 Punkten und starken 15 Assist

:

