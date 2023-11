Naturschutzprojekte in Brandenburg erhalten 2,6 Millionen Euro Fördermittel

Auf seiner Herbstsitzung hat der Stiftungsrat des NaturSchutzFonds Brandenburg Fördermittel in Höhe von mehr als 2,6 Millionen Euro bewilligt. In fünf Landkreisen können damit sieben große Naturschutzprojekte begonnen werden. Insgesamt hat die Stiftung seit Jahresbeginn bereits rund 13 Millionen Euro für den Naturschutz im Land bereitgestellt – so viel wie noch nie zuvor in einem Jahr.

„Die Stiftung NaturSchutzFonds ist für viele Akteure in Brandenburg eine unverzichtbare Partnerin, um vor allem große Naturschutzprojekte umzusetzen. Dabei bilden die Stiftungsgelder oftmals den nötigen finanziellen Eigenanteil für zusätzliche Fördermittel der EU, des Bundes oder des Landes. Der NaturSchutzFonds erweitert daher unsere Möglichkeiten im Naturschutz erheblich.“ Allein auf seiner gestrigen Herbstsitzung in Potsdam beschloss der Stiftungsrat des NaturSchutzFonds mehr als 2,6 Millionen Euro Fördermittel für sieben große Projekte von Kommunen, Landwirtschaftsbetrieben, der evangelischen Kirche, Privatleuten und dem Verband für Landschaftspflege und Flurneuordnun





🏆 23. CityReport » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Land Brandenburg senkt Kassenkredite der Kommunen um 11,6 Millionen EuroStübgen: „Schuldendiensthilfe wichtiger Baustein für leistungsfähige Kommunen“ Potsdam - Die Landesregierung stellt auch in diesem Jahr den Brandenbur

Herkunft: CityReport - 🏆 23. / 60,984 Weiterlesen »

Berlin & Brandenburg: 49-Millionen-Euro-Coup: Aussage des 'Kronzeugen' verschobenAktuelle Nachrichten aus Berlin und Brandenburg

Herkunft: ntvde - 🏆 23. / 60,984 Weiterlesen »

Sozialhilfeausgaben für Pflegebedürftige in Thüringen sinken erstmals seit JahrenDie Sozialhilfeausgaben der Kommunen in Thüringen für Pflegebedürftige sind im Jahr 2022 erstmals seit Jahren gesunken. Die Bruttoausgaben für die Hilfe zur Pflege betrugen rund 70 Millionen Euro, während sie im Jahr 2021 noch knapp 87 Millionen Euro betrugen. Die Ausgaben für die Pflege im Heim sanken von 80 Millionen auf 61,8 Millionen Euro, während die Ausgaben für ambulante Pflege von 6,6 auf 8,3 Millionen Euro stiegen.

Herkunft: sternde - 🏆 23. / 60,984 Weiterlesen »

Klöckner muss die Prognose anpassenIm dritten Quartal kommt Klöckner auf ein EBITDA von 41 Millionen Euro (Vorjahr: 16 Millionen Euro). Erwartet hatte die Gesellschaft einen Wert von 40 Millionen Euro bis 80 Millionen Euro. Damit wird nur

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 23. / 60,984 Weiterlesen »

Borussia Dortmund verzeichnet deutliches GewinnplusBei Borussia Dortmund sinkt der Umsatz im ersten Quartal von 104,3 Millionen Euro auf 102,3 Millionen Euro. Aus dem Spielbetrieb werden 7,7 Millionen Euro (Vorjahr: 9,5 Millionen Euro) erlöst, die TV-Vermarktung

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 23. / 60,984 Weiterlesen »

Klöckner: Neue Gewinnprognosen für 2023 und 2024Im dritten Quartal steigt das EBITDA vor Sondereffekten bei Klöckner von 16 Millionen Euro auf 41 Millionen Euro an. Erwartet hatte Klöckner einen Wert von 40 Millionen Euro bis 80 Millionen Euro. Der

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 23. / 60,984 Weiterlesen »