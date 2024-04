Natron als günstiges Hausmittel gegen Läuse im Garten

Schädlinge und Krankheiten sind gefährlich für Pflanzen. Zwar gibt es in Baumärkten und Garten centern viele Produkte, die die Plagegeister wirksam bekämpfen . Doch die sind meist teuer. Lesen Sie, wie ein günstiges Hausmittel Ihnen im Garten hilft. Natron ist ein vielseitiges Hausmittel – und kommt auch im Garten oft zum Einsatz. Sie finden Natron in Supermärkten oder in der Drogerie. Tipp: Wenn Sie Natron öfter benötigen, können Sie es in größeren Packungen kaufen und so Geld sparen.

Mit Läusen hatte wahrscheinlich jeder Gartenbesitzer schon einmal zu kämpfen. Die kleinen Plagegeister vermehren sich rasant. Befallene Pflanzen bieten nicht nur einen unschönen Anblick, durch die Übertragung von Viren und die Abgabe schädlicher Stoffe in die Saftbahnen werden sie auch erheblich geschwächt. Wenn Sie die Läuse ohne Chemiekeule bekämpfen möchten, können Sie aus einem halben Teelöffel Natron und einem Liter Wasser ein wirksames Anti-Läuse-Mittel selbst herstellen

Natron Hausmittel Garten Läuse Bekämpfen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



focusonline / 🏆 6. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Omas Hausmittel gegen Schnecken im Garten: Günstig, effektiv und unbedenklichSchnecken sind unbeliebte Besucher im heimischen Garten. Hier findet ihr Tipps, mit denen ihr Schnecken bekämpfen und vorbeugen könnt – ganz ohne Chemie.

Herkunft: gofeminin_de - 🏆 69. / 59 Weiterlesen »

Hausmittel gegen Moos im Garten: Cola hilftEin überraschendes Hausmittel aus dem Kühlschrank schafft Abhilfe gegen Moos im Garten. Erfahren Sie, wie Cola dabei helfen kann, den unerwünschten Wildwuchs in den Griff zu bekommen.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

Schnecken im Garten bekämpfen: Die besten Hausmittel ganz ohne ChemieSchnecken sind unbeliebte Besucher im heimischen Garten. Hier findet ihr Tipps, mit denen ihr Schnecken bekämpfen und vorbeugen könnt – ganz ohne Chemie.

Herkunft: gofeminin_de - 🏆 69. / 59 Weiterlesen »

Zubehör für den Garten: Geschenkideen für Garten-FreundeDas richtige Zubehör steigert die Freude am Garten und erleichtert die nötige Arbeit. Das geht los mit Mähroboter und automatischem Grillrostreiniger und hört bei Wildtierkamera und Futtersäule noch lange nicht auf.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Besser als Unkrautvernichter: Omas Hausmittel gegen Unkraut wirken WunderWenn es darum geht, Unkraut aus dem Garten zu verbannen, vertrauen wir auf Omas Hausmittel. Hier kommen wirksame Unkrautvernichter aus Bad und Küche.

Herkunft: gofeminin_de - 🏆 69. / 59 Weiterlesen »

Omas Hausmittel gegen Husten: Großmutter weiß es am bestenDich quält der Hustenreiz? Dann solltest du Omas Hausmittel gegen Husten und weitere Leiden ausprobieren. Schonend und wirksam zugleich!

Herkunft: gofeminin_de - 🏆 69. / 59 Weiterlesen »