NATO-Generalsekretär ruft zu mehr Geschlossenheit auf

Generalsekretär Jens Stoltenberg nannte die transatlantische Allianz am Donnerstag in Brüssel einen Garanten für Frieden und Sicherheit . „Ich glaube an Amerika und Europa zusammen“, sagte Stoltenberg bei der Feierstunde im Brüsseler Hauptquartier.

Unerlässlich sei eine „gerechte Lastenteilung“. Die USA fordern seit Jahren, die Europäer müssten mehr für ihre Verteidigung ausgeben. US-Präsident Joe Biden bekräftigte das Bekenntnis der Vereinigten Staaten zum Beistandspakt.

