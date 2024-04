Nato feiert 75-jähriges Bestehen und beschwört Zusammenhalt

Bei einer Zeremonie zum 75-jährigen Bestehen der Nato beschwören die Mitgliedstaaten in einer düsteren Weltlage den Zusammenhalt . Dazu gibt es Appelle in Richtung Trump - und Vorwürfe aus Moskau. Im Schatten des russischen Angriffskrieges in der Ukraine und begleitet von Vorwürfe n Moskaus hat die Nato ihr 75-jähriges Bestehen gefeiert. Die Außenminister der 32 Alliierte n schworen sich dabei auf die Fortsetzung der gemeinsamen Verteidigung und Abschreckung gegen Russland ein.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg bezeichnete das Bündnis als 'das stärkste, beständigste und erfolgreichste' der Geschichte. 'Am Anfang hatten wir 12 Mitglieder. Heute sind wir 32. Wir müssen also etwas richtig machen', sagte er. Für die Zeremonie im Brüsseler Hauptquartier der Allianz war extra der normalerweise im US-Außenministerium in Washington verwahrte Gründungsvertrag der Nato eingeflogen worde

