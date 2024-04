Nato erwägt möglichen Tausch mit Russland für Ukraine-Mitgliedschaft

Die Nato soll angeblich über die Möglichkeit nachdenken, die Ukraine im Tausch gegen abgetretene Gebiete an Russland in das Verteidigungsbündnis aufzunehmen. Die Transaktion würde bedeuten, dass die Ukraine die aktuell von den Russen besetzten Gebiete aufgeben würde, jedoch mit der Garantie, dass die verbleibende „West- Ukraine “ sofort der Nato beitritt.

Kreml-Herrscher Wladimir Putin (71) könnte angeboten werden, im Gegenzug die Krim und alle in den letzten zwei Jahren eroberten Gebiete zu behalten. Historische Parallele: Dieses Szenario erinnert Journalisten zufolge an die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg, als Deutschland in Ost und West geteilt wurde. Im Potsdamer Abkommen vom 2. August 1945 beschlossen die vier Siegermächte USA, Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich, Deutschland in vier Besatzungszonen aufzuteilen

Nato Ukraine Russland Tausch Mitgliedschaft Teilung Deutschland Zweiter Weltkrieg

