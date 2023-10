Nations League: Hermoso erzielt bei Comeback Siegtreffer gegen Italien

Fußball-Weltmeisterin Jenni Hermoso hat nach dem Kuss-Übergriff durch den ehemaligen Verbandspräsident Luis Rubiales ihr Comeback für die spanische Fußballerinnen gegeben - und ist gleich zur Spielerin des Spiels geworden. Die 33-Jährige wurde am Freitag (27.10.233) im Nations-League-Spiel in Italien in der 68. Minute eingewechselt und erzielte in der 89. Minute den entscheidenden Treffer zum 1:0-Endstand.

' Die Ibererinnen führen nach drei Spielen die Tabelle der Gruppe A4 mit der Ideal-Punktzahl neun vor Schweden (6), Italien (3) und der Schweiz (0) an. Das Halbfinale ist damit in greifbarer Nähe. Das Ticket für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Paris hat das Team von Trainerin Montse Tome durch den Weltmeistertitel bereits sicher.

