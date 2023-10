Nations League: Das Comeback von Trainer-Legende Horst Hrubesch geglückt

Das Comeback von Trainer-Legende Horst Hrubesch (72) ist geglückt! Die deutsche Mannschaft schlug Wales souverän mit 5:1. Vollkommen zufrieden war der 72-Jährige aber noch nicht, bemängelte eine „fehlende Sicherheit“.„Wir müssen mit unserer Qualität ruhiger aufbauen, klarer spielen und früher die Tore machen. Dass nicht alles rund läuft, davon bin ich eigentlich ausgegangen“, sagte er nach dem Spiel in der Sportschau. Ein Grund dafür dürften die Unruhen um Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (55) sein. Es scheint unwahrscheinlich, dass die 55-Jährige nochmal an die Seitenlinie zurückkehren wird. Anscheinend geht es nur noch um den Zeitpunkt der Vertragsauflösung. Das wollen die DFB-Frauen aber so gut wie möglich ausblenden. „Wir möchten einfach unsere Energie da reinsetzen, was wir auf dem Platz beeinflussen können“, sagte Giulia Gwinn (24) nach dem 5:1 gegen Wales, „und den ganzen Lärm drumherum für uns, so gut es geht, ausblenden“.Das wird auch weiterhin wichtig sein. Denn in der Nations League ist Deutschland weiterhin Gruppenzweiter hinter Dänemark. Nur der Gruppensieg behält die Chance auf die Qualifikation für die Sommerspiele 2024 in Paris. Jetzt geht es also gegen die drittplatzierten Isländerinnen. Hrubesch wird dabei auf Marina Hegering (33), Nicole Anyomi (23) und Top-Stürmerin Alexandra Popp (32) verzichten müssen. Popp fehlte schon gegen Island wegen muskulären Probleme

