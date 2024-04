Nationaltrainer Nagelsmann und Clarke treffen sich in Düsseldorf

67 Tage vor dem Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland bei der Heim-EM werden sich die Nationaltrainer Julian Nagelsmann und Steve Clarke schon mal in Düsseldorf begegnen. In der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen treffen sich die Trainer sowie Delegierte der 24 qualifizierten Nationalverbände für das Turnier vom 14. Juni bis 14. Juli zum „ Finalist Workshop “.

Sie werden vom europäischen Dachverband UEFA und dem nationalen Organisationskomitee um Chef Philipp Lahm über den aktuellen Planungsstand und Konzepte der verschiedenen Turnierbereiche unterrichtet. Nagelsmann ist als Bundestrainer quasi der Gastgeber bei der Veranstaltung. Für den 36-Jährigen ist es ein Pflichttermin in der Vorbereitung auf das Heimturnier, das er für sich als Trainer als ein Geschenk bezeichnete. Vor 18 Jahren war das noch anders. Die Welt sollte zu Gast sein bei Freunden - und ausgerechnet der Gastgeber fehlt

Nationaltrainer Düsseldorf Finalist Workshop UEFA Organisationskomitee Planungsstand Turnierbereiche

