Nationalteam: Hrubeschs DFB-Fußballerinnen siegen gegen Wales

Beim Comeback von Horst Hrubesch als Interims-Bundestrainer feiern die deutschen Fußballerinnen in der Nations League einen klaren Sieg gegen Wales. Popp-Ersatz Schüller gelingen zwei Kopfballtore.war nach dessen gelungenem Comeback ein Lächeln zu erkennen. Nach tagelangem Wirbel um die pausierende Cheftrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat die DFB-Auswahl mit einem Pflichtsieg in der Nations League ihre Chance auf die Qualifikation für Olympia 2024 gewahrt.

"Wir haben es gut gespielt in der ersten Halbzeit, das Einzige, was wir nicht gemacht haben, waren die Tore", sagte Hrubesch, der die deutschen Fußballerinnen zum zweiten Mal aushilfsweise übernommen hat, in der ARD. "Dieses Ergebnis wird den Mädels jetzt natürlich helfen."

(25. und 47. Minute), Giulia Gwinn (80./Foulelfmeter), Sjoeke Nüsken (86.) und die eingewechselte Nicole Anyomi (88.) trafen für die DFB-Auswahl. Vor 20 107 Fans in der Sinsheimer Arena hatte Ceri Holland (42.) zum zwischenzeitlichen 1:1 ausgeglichen.. "Wir haben, glaube ich, mit viel Spielfreude gespielt und uns mit fünf Toren belohnt. Am kommenden Dienstag folgt das nächste Spiel der Hrubesch-Auswahl auf Island. "Geschenkt kriegt keiner was", sagte Hrubesch. headtopics.com

Mehr Tempo hatte der Interimschef vorab gefordert, weniger Kontakte im Spiel mit Ball - und die Spielerinnen folgten. Zwar fehlte im Sturmzentrum Kapitänin Alexandra Popp, doch auch ohne die 32 Jahre alte Wolfsburgerin spielte sich die-Elf einige vielversprechende Chancen heraus. Sturmspitze Schüller zeigte in der 25. Minute dann, dass sie Popps Paradedisziplin ebenfalls beherrscht: Tore per Kopf zu erzielen.

Neben der 25 Jahre alte Stürmerin des FC Bayern hatte Hrubesch im Vergleich zum jüngsten Auftritt gegen Island (4:0) vier weitere Spielerinnen neu in die Startelf geschickt. Ann-Kathrin Berger ersetzte Stammtorhüterin Merle Frohms (Gehirnerschütterung), Svenja Huth, dieals Kapitänin vertrat, sprintete wieder über ihre gewohnte rechte Seite. Im zentralen Mittelfeld durften Sara Däbritz und Laura Freigang ran. headtopics.com

