NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite legt zum Ende des Freitagshandels zu

Letztendlich bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,38 Prozent höher bei 12.643,01 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,977 Prozent auf 12.718,69 Punkte an der Kurstafel, nach 12.595,61 Punkten am Vortag. Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 12.600,57 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12.772,43 Punkten erreichte.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Deckers Outdoor (+ 18,94 Prozent auf 576,37 USD), DexCom (+ 10,11 Prozent auf 89,29 USD), Intel (+ 9,29 Prozent auf 35,54 USD), Merit Medical Systems (+ 8,68 Prozent auf 69,00 USD) und Trinity Biotech (+ 8,31 Prozent auf 0,46 USD).

