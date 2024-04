NASA lässt drei Raumfahrt-Unternehmen Mondfahrzeuge bauen

Die NASA hat drei Raumfahrtunternehmen beauftragt, Mondfahrzeuge zu bauen. Im Rahmen des 'Artemis'-Programms plant die NASA, noch in diesem Jahrzehnt Menschen und Autos zum Mond zu schicken. Die Unternehmen Intuitive Machines, Lunar Outpost und Venturi Astrolab wurden für den Auftrag ausgewählt.

Jedes Unternehmen wird ein Jahr lang an einem Prototyp arbeiten, bevor entschieden wird, welches Fahrzeug zum Mond geschickt wird.

