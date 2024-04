Narzissenblüte in der Eifel

Wanderern in der Eifel bietet sich in diesen Tagen wieder ein besonderes Naturschauspiel : Dort erstrahlt die berühmte Narzissenblüte inzwischen in voller Pracht. Millionen von wild wachsenden Narzissen verwandeln das Perlenbachtal und das Fuhrtsbachtal bei Monschau sowie das Oleftal bei Hellenthal alljährlich in einen gelben Blütenteppich. Die jetzt beginnende Hauptblüte werde wegen des recht durchwachsenen Wetters der vergangenen Wochen voraussichtlich nicht ganz so üppig ausfallen wie 2023.

Eine Frau fotografiert im Perlenbachtal in der Eifel wilde Narzissen. Foto: Markierte Rundwanderwege führen an den blühenden Wiesen entlang, auch geführte Wanderungen werden angeboten. „Wir hatten in den letzten Tagen schon sehr viele Anfragen von Gästen, wie der Stand der Blüte ist - manche reisen extra mehr als 100 Kilometer weit an“, sagte eine Sprecherin der Monschau-Touristik Gmb

