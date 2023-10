US-Präsident Joe Biden (L) und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bei ihrem Treffen in Tel Aviv am 18. Oktober 2023 (Archiv).ist echt. Seit Golda Meir hat er jeden israelischen Ministerpräsidenten persönlich gekannt. Als Senator reiste er siebenmal ins Heilige Land, als Vizepräsident Barack Obamas dreimal und als Präsident zweimal.

Es sei in ihrem eigenen Interesse, sich nicht von Rachegedanken und Wut leiten zu lassen, riet er den Verbündeten, die von den Ereignissen am 7. Oktober so traumatisiert waren, wie die Amerikaner von denen am 11. September. Mit beinahe endloser Geduld versuchte Außenminister Anthony Blinken, dieselbe Botschaft zu kommunizieren.

Verteidigungsminister Lloyd Austin mahnte seine Gegenüber, eine breit angelegte Bodenoffensive in Gaza zu überdenken. Das Pentagon schickte Generalleutnant James Glynn nach Israel, der den Militärs dort über seine Erfahrungen während des blutigen Häuserkampfs um Falludscha berichten sollte. Der Chef er US-Marines, General Eric Smith, gab nach dessen Rückkehr am Freitag zu erkennen, dass die Warnungen Glynns vermutlich umsonst waren. headtopics.com

Die Leute sollten keine falschen Schlüsse über den Einfluss der Amerikaner ziehen, baute der General vor. Was in Gaza geschehe und noch passieren werde, sei allein Sache der Israelis. Diehätten nur ihre Expertise geteilt. Nach dem Vorstoß der israelischen Bodentruppen in der Nacht zum Samstag drängte Austin seinen Kollegen Joaw Galant, die Zivilisten zu schützen, humanitäre Hilfe zu erlauben und an die Geiseln zu denken.

Die Befürchtung steht im Raum, dass sich die Hamas mit einer breit angelegten Bodenoffensive allein nicht ausschalten lässt. Zumal nicht, wenn dies mit hohen Verlusten in der palästinensischen Zivilbevölkerung einhergeht.eingebrachte Resolution für einen Waffenstillstand in Gaza erhielt 120 Stimmen. 45 Länder, darunter Deutschland, enthielten sich und nur 14 stimmten mit den USA dagegen. headtopics.com

