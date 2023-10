Nahostkonflikt: Deutschland fordert Israel zu Schutz von Palästinensern auf

aufgefordert, palästinensische Zivilisten im besetzten Westjordanland vor Übergriffen jüdischer Siedler zu schützen. „Wir rufen Israel dazu auf, alles zu unternehmen, um die Palästinenserinnen und Palästinenser vor den Aktivitäten extremistischer Siedler zu schützen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen“, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Montag in Berlin.

Die Bundesregierung verurteile „klar die Angriffe und die Gewalt von Siedlern auf palästinensische Gemeinden, die sogar zum Tod mehrerer Zivilisten geführt hat“, sagte der Außenamtssprecher. Es sei dabei „zu schrecklichen Szenen gekommen“, sagte er weiter. „Israel als Besatzungsmacht im Westjordanland obliegt es, die Sicherheit und Unversehrtheit der palästinensischen Bevölkerung im Westjordanland sicherzustellen.“aus dem Gazastreifen auf Israel am 7.

Mit Blick auf Israels Angriffe im Gazastreifen betonte der deutsche Außenamtssprecher am Montag noch einmal das Recht Israels auf Selbstverteidigung. Die Verantwortung für das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung liege bei der Hamas, sagte er.„Die Hamas hat diesen Gewaltzyklus mit ihren brutalen Terroranschlägen eingeleitet und versteckt sich jetzt feige hinter der Zivilbevölkerung im Gazastreifen“, sagte der Sprecher. headtopics.com

Es sei „die perfide Strategie der Hamas, tote palästinensische Zivilistinnen und Zivilisten zu produzieren, um damit dann selber wieder Propagandaerfolge zu erzielen“, sagte der Sprecher. Deutschland sehe zugleich, dass die Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen „furchtbar“ sei und setze sich für humanitäre Unterstützung ein.

