Nahostkonflikt bremst Erholung an den US-Börsen

NEW YORK --Zum Start in die neue Woche zeichnen sich an den US-Börsen kleinere Kursgewinne ab, die aber nicht mehr als eine Gegenbewegung auf die deutlichen Verluste vom Freitag sein dürfte. Denn die jüngste Eskalation des Nahostkonflikt s dürfte die Anleger zurückhaltend agieren lassen. Etwas stützend wirkt nach Angaben aus dem Handel, dass der iranische Angriff auf Israel großteils abgewehrt wurde und wenig Schaden anrichtete.

Am Devisenmarkt fällt die Reaktion auf die jüngste Eskalation im Nahostkonflikt gedämpft aus. Der Dollar zeigte sich wenig verändert, ist also als sicherer Hafen nicht stärker gesucht. Der Yen, der in Krisenzeiten ebenfalls oft angesteuert wird, verlor sogar deutlich. Der Dollar näherte sich der Marke von 154 Yen.

Die Apple-Aktien sinken um 0,5 Prozent. Vorläufigen Daten des Marktforschungsunternehmens IDC Research zufolge hat Samsung den iPhone-Hersteller als Top-Smartphone-Lieferant abgelöst.

Nahostkonflikt US-Börsen Kursgewinne Verluste Eskalation Anleger Bilanzsaison Goldman Sachs

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FN_Nachrichten / 🏆 88. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

MARKT USA/Etwas fester - Nahostkonflikt bremst ErholungDJ MARKT USA/Etwas fester - Nahostkonflikt bremst Erholung Zum Start in die neue Woche zeichnen sich an den US-Börsen kleine Kursgewinne ab, die aber nicht mehr als eine Gegenbewegung auf die deutlichen

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Börsen nach Vortagesminus mit ErholungDJ MÄRKTE USA/Fester - Börsen nach Vortagesminus mit Erholung NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen haben am Freitag mit deutlichen Aufschlägen geschlossen und sich damit von den kräftigen Vortagesverlusten

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Börsen nach Vortagesminus mit ErholungNEW YORK (Dow Jones) - Die US-Börsen haben am Freitag mit deutlichen Aufschlägen geschlossen und sich damit von den kräftigen Vortagesverlusten wieder etwas erholt.

Herkunft: - 🏆 87. / 53 Weiterlesen »

Börsen nach Freitagsminus mit ErholungDie europäischen Aktienmärkte haben nach dem deutlichen Freitagsminus zu Wochenbeginn mit Aufschlägen geschlossen. Gute Daten zur deutschen Industrieproduktion stützten die Stimmung.

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Euro Dollar Kurs: Warum der Euro zum Dollar nur unwesenltiche Erholung zeigtDer Euro hat sich am Freitagmorgen nur leicht von seinem am Vortag markierten Zwei-Monats-Tief erholt.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

Kommt die Erholung jetzt an dieser massiven Hürde zum Erliegen?Die Hecla-Mining zog in den letzten Tagen sehr deutlich an. Diese Erholung wurde in der letzten Chartbesprechung antizipiert. Wie könnte es jetzt weitergehen?

Herkunft: - 🏆 87. / 53 Weiterlesen »