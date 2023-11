Nahostkonflikt: Biden wünscht sich »Pause« im Krieg zwischen Israel und der Hamas

»Ich denke, wir brauchen eine Pause. Eine Pause bedeutet, Zeit zu geben, damit die Gefangenen rauskommen«, sagte Biden am Mittwoch, nachdem er bei einer Veranstaltung auf das Thema angesprochen worden war. Später erklärte das Weiße Haus, dass Biden mit den »Gefangenen« die von der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas verschleppten Geiseln meinte.Zugleich versprach Biden auch einen stärkeren Kampf gegen Islamophobie.

Mit Blick auf den jüngsten Gazakrieg hatte sich das Weiße Haus bislang geweigert, von einer Waffenruhe zu sprechen, da eine solche nur der Hamas in die Hände spielen würde. Stattdessen forderte es »humanitäre Pausen«, um Hilfslieferungen oder Evakuierungen zu ermöglichen.

Neben Biden hatte auch das Uno-Palästinenserhilfswerk UNRWA eine Feuerpause gefordert. »Eine humanitäre Feuerpause ist längst überfällig«, sagte UNRWA-Generalkommissar Philippe Lazzarini am Mittwoch nach seinem ersten Besuch im Gazastreifen seit Kriegsbeginn. »Ohne sie werden noch mehr Menschen getötet, die Lebenden werden weitere Verluste erleiden, und die einst pulsierende Gesellschaft wird für immer in Trauer versinken.«besucht.

Zugleich war am Mittwoch erstmals den Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten für Menschen geöffnet worden. Es ist der einzige nicht von Israel kontrollierte Grenzübergang zum Gazastreifen. Bei der Öffnung haben mehr als 400 Menschen den Gazastreifen verlassen können, darunter mehrere Deutsche.

