Nahost-Konflikt: Imam Benjamin Idriz kämpft für Dialog

Der Nahost-Konflikt wühlt Deutschland auf. Juden leben in Angst, Muslime werden bedroht. Ein Gespräch mit Imam Benjamin Idriz, der für Dialog kämpft und derzeit daran scheitert. Geiselangehörige kommen nach Deutschland, um Hilfe zu erhalten, treffen auf ein zerrissenes Land. Wie ist eine Annäherung zwischen Juden und Muslimen in Deutschland noch möglich? Benjamin Idriz ist Imam. Seit mehr als 20 Jahren setzt er sich für die Verständigung zwischen den Religionen ein.

Doch in den letzten Wochen spürt er, wie verhärtet die Fronten sind. Seine Moschee in Penzberg, 50 Kilometer von München entfernt, soll eigentlich ein Begegnungsort sein, wird aber immer mehr zur Zielscheibe von Hass und Hetze, erzählt der 50-Jährige im Gespräch. Die Stimmung ist nicht gut. Frustration ist spürbar, Angst ist spürbar - auch bei Muslimen. Die Ereignisse in Nahost haben auch Auswirkungen in Deutschland. Antisemitismus ist leider in den letzten Tagen und Wochen sehr verbreitet - und auf anderen Seite auch Islamhass





