Nahost: Israel kündigt Ausweitung von Bodeneinsätzen an

Israel hat erneut Bodentruppen in den Gazastreifen geschickt. In der Nacht sollen es noch mehr werden. Ob das der Beginn der lange erwarteten Bodenoffensive ist, bleibt unklar.gegen die islamistische Hamas auszuweiten. Das teilte Militärsprecher Daniel Hagari am Freitagabend auf der Plattform X, vormals Twitter, mit. In den letzten Stunden habe das Militär seine Angriffe im Gazastreifen bereits verstärkt.

Es blieb zunächst unklar, ob die Ankündigung den Beginn der weithin erwarteten Bodenoffensive des israelischen Militärs darstellte. Das israelische Militär hatte zuvor bereits vereinzelte, zeitlich eng begrenzte Vorstöße am Boden gemacht.

בשעות האחרונות הגברנו את התקיפות בעזה. חיל האוויר תוקף באופן נרחב מטרות תת קרקע ותשתיות טרור, באופן משמעותי מאוד. בהמשך לפעילות ההתקפית שביצענו בימים האחרונים, כוחות היבשה מרחיבים את הפעילות הקרקעית הערב.Medienberichte deuteten am Freitagabend auf massive israelische Bombenangriffe im Gazastreifen hin. Berichten zufolge fiel auch das Internet in dem abgeriegelten Küstenstreifen mit mehr als zwei Millionen Einwohnern aus. headtopics.com

Die Hamas-Führung erklärte, Israel habe am Freitag die Kommunikation und den größten Teil des Internets im gesamten Gazastreifen gekappt. Das Medienbüro der Hamas-Regierung warf Israel vor, diesen Schritt zu nutzen, "um mit blutigen Vergeltungsschlägen aus der Luft, zu Lande und zur See Massaker zu verüben". Die israelischen Angriffe seien "die heftigsten seit Beginn des Krieges" am 7. Oktober.

Die Essedin-al-Kassam-Brigaden, der bewaffnete Arm der Hamas, teilte im Onlinedienst Telegram mit, nach den israelischen Luftangriffen am Freitagabend "Raketensalven" auf israelisches Gebiet abgefeuert zu haben. Israelischen Medienberichten zufolge wurden Raketen in Richtung Tel Aviv, in Richtung des Zentrums des Landes sowie des Nordens des besetzten Westjordanlandes abgefeuert.Bei einem Terrorangriff der Hamas im Grenzgebiet zum Gazastreifen am 7. headtopics.com

