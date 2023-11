Nagelsmann muss EM-Startelf festlegen

Feurige Atmosphäre, wichtige Weichenstellung: Julian Nagelsmann muss sich seiner EM-Startelf annähern, das Testspiel gegen die Türkei am Samstagabend soll dem Bundestrainer wichtige Erkenntnisse liefern. Dabei will Nagelsmann möglichst auf Experimente verzichten. Die Diskussion um Nummer eins im deutschen Tor ist vor dem Showdown im "Hexenkessel" von Berlin ein steter Begleiter.

Julian Nagelsmann kam durch den Notausgang zur Pressekonferenz - und er brachte auch gleich eine schlechte Nachricht mit. "Marc-André ter Stegen kann nicht im Tor stehen. Er hat akute Rückenschmerzen und wird beide Spiele verpassen", sagte der Bundestrainer, bevor die Fragerunde vor dem feurigen Duell mit der Türkei am EM-Sehnsuchtsort Berlin überhaupt richtig begonnen hatte. Nagelsmann wurde tief unter dem Olympiastadion also umgehend von einer Dauerdiskussion eingeholt: Er musste gleich beantworten, ob er erwogen habe, den langjährigen Stammtorhüter Manuel Neuer nachzunominiere





🏆 39. Eurosport_DE » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

- Rechtsverteidiger gesucht: Welche Optionen hat Julian Nagelsmann?Die USA-Reise des DFB-Teams hat erste Erkenntnisse für Bundestrainer Julian Nagelsmann gebracht. Die Problemposition Rechtsverteidiger besteht aber weiter. ran zeigt mögliche Alternativen.

Herkunft: ransport - 🏆 39. / 52,36 Weiterlesen »

DFB-Team: Nach Debüt von Julian Nagelsmann – diese Spieler sind die VerliererDie deutsche Nationalmannschaft hat ihre ersten Spiele unter Bundestrainer Julian Nagelsmann gemacht. Diese Spieler sind die Verlierer der Partien.

Herkunft: watson_de - 🏆 39. / 52,36 Weiterlesen »

Kolumne: Matthäus über FC Bayern, Julian Nagelsmann & Thomas TuchelSky Experte Lothar Matthäus blickt in seiner Kolumne auf das Trainer-Beben beim FC Bayern. Dabei kritisiert er die FCB-Bosse besonders für ihre Kommunikation rund um die Nagelsmann-Freistellung. Dem neuen Coach Thomas Tuchel traut er viel zu.

Herkunft: SkySportDE - 🏆 39. / 52,36 Weiterlesen »

Nach DFB-Ausbootung: Julian Nagelsmann schickt Emre Can PlanHat Emre Can (29) etwa noch eine Chance auf einen der heiß begehrten Plätze in der DFB-Elf? Nachdem die deutsche Fußballnationalmannschaft eine Niederlage nach der anderen eingesteckt hatte, musste der Bundestrainer Hansi Flick (58) kurzerhand seine Sachen packen.

Herkunft: promiflash - 🏆 39. / 52,36 Weiterlesen »

Hat Julian Nagelsmann eine Allianz-Arena-Aversion?Der Auftritt von Julian Nagelsmann im Augsburger Stadion wirft Fragen auf.

Herkunft: SPORTBILD - 🏆 39. / 52,36 Weiterlesen »

DFB-Team: Julian Nagelsmann und sein Stürmer-Casting - das sind die KandidatenJulian Nagelsmann hat auf der Stürmerposition nicht gerade die Qual der Wahl. ran stellt die aktuellen Kandidaten für das DFB-Team vor.

Herkunft: ransport - 🏆 39. / 52,36 Weiterlesen »