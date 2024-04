Nachwuchs im Rampenlicht: Nicole Richies Kinder feiern ihr Debüt auf dem roten Teppich

Nachwuchs im Rampenlicht: Bei Nicole Richies Filmpremiere feiern ihre beiden Kinder Harlow und Sparrow ihr Debüt auf dem roten Teppich. Seltener Familienauftritt mit einer Red-Carpet-Premiere: Bei der Präsentation ihres neuen Films "Don't Tell Mom the Babysitter's Dead" in Los Angeles wurde(42) nicht nur von ihrem Ehemann Joel Madden (45) begleitet. Auch ihr beiden gemeinsamen Kinder waren dabei und zeigten sich erstmals auf dem roten Teppich.

Bei ihrem Debüt verblüfften Tochter Harlow (16) und Sohn Sparrow (14) vor allem mit der großen Ähnlichkeit zu ihren Eltern. Sie scheinen ihrer Mutter beziehungsweise ihrem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten zu sein.im The Grove waren auch noch weitere Familienmitglieder anwesend: Zusammen posierten Nicole Richie und ihre kleine Familie mit ihrem Adoptivvater Lionel Richie (74) und dessen langjähriger Freundin Lisa Parigi sowie seiner Ex-Frau Brenda Harvey-Richie, die auch Nicole Richies Adoptivmutter ist

