Nachtragshaushalt 2021 für nichtig erklärt

Karlsruhe hat gesprochen: Der Nachtragshaushalt 2021 ist nichtig. Die Auswirkungen auf die Staatsfinanzen sind gravierend, aber beherrschbar. Die politischen Folgen hingegen sind noch nicht absehbar. Schon Tage vor der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Nachtragshaushalt 2021 und der entsprechenden Klage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ging ein Raunen durch Berlin.

Es gab eine gewisse Ahnung, dass gegen die Ampel urteilen und damit das gesamte Haushaltsgefüge ins Wanken bringen könnte. Als der Zweite Senat seine Entscheidung bekanntgab, war die Überraschung nicht so groß, wie man es hätte vermuten können. Die Auswirkungen auf die Staatsfinanzen sind gravierend, aber beherrschbar. Es geht um 60 Milliarden Euro, die jetzt anderweitig beschafft werden müssen. Der Bund kann die gewaltige Summe stemmen, ohne dass das Land in eine Krise stürzt. Finanzminister hatte schon vor der Urteilsverkündung einen Plan B in der Tasche, er wird jetzt Ausgaben kürzen und Vorhaben verschieben müssen

DERSPİEGEL: Corona-Sondervermögen: Bundesverfassungsgericht erklärt Nachtragshaushalt 2021 für verfassungswidrigDürfen 60 Milliarden Euro, die zur Bekämpfung der Coronapandemie gedacht waren, für Klimaschutzprojekte verwendet werden? Die Union meldete Zweifel an – zu Recht, sagt nun das Bundesverfassungsgericht : Der Nachtragshaushalt 2021 ist verfassungswidrig.

NWNEWS: Verfassungsgericht kippt zweiten Nachtragshaushalt 2021Wegen Verstoßes gegen Ausnahmen bei der Schuldenbremse hat d. Bundesverfassungsgericht den zweiten Nachtragshaushalt 2021 für verfassungswidrig und nichtig erklärt.Der Umfang des'Klima- und Transformationsfonds' schrumpft um 60 Mrd. Euro. Bundesregierung

AZ_AUGSBURG: Der Krieg im Nahen Osten und seine Auswirkungen auf die deutsche GesellschaftDer Krieg im Nahen Osten wühlt die deutsche Gesellschaft auf. Juden fühlen sich an dunkle Zeiten erinnert, Muslime sehen sich an den Pranger gestellt. Was macht das mit den Menschen?

ZDFHEUTE: Ampel darf Corona-Kredite nicht umschichtenKarlsruhe beanstandet den umstrittenen Ampel- Nachtragshaushalt von 2021. Demnach hätten nicht benötigte Kredite zur Bewältigung der Corona-Krise nicht umgewidmet werden dürfen.

MST_ALLENEWS: Formel 1 Premiere auf dem Las Vegas Strip Circuit 2023Die neue Rennstrecke von Las Vegas wird ein Schock für die Sinne sein, aber es sind nicht nur die Neonlichter, die atemberaubenden Wahrzeichen und die nächtliche Partystimmung, die sie auszeichnen werden. Mit 6,1 Kilometern ist sie nach Spa und Dschidda die drittlängste Strecke der Formel 1 und mit ihren 17 meist flüssig zu fahrenden Kurven wird sie auch eine der schnellsten sein. Es ist nicht das erste Mal, dass die Formel 1 die Stadt der Sünde besucht - 1981 und 1982 fand das Rennen auf dem Parkplatz des Caesars Palace statt. Diesmal ist alles ganz anders, denn die Strecke führt die Fahrer durch einige der berühmtesten Straßen der Stadt. Man kann sich darauf gefasst machen, dass die Autos unter Fußgängerbrücken, an Einschienenbahnen und zwischen vielen der großen Casinos auf dem Strip hindurchfliegen

DERSPİEGEL: Deutsche Bahn erwartet massive Auswirkungen durch ArbeitskampfDie Deutsche Bahn rechnet mit massiven Auswirkungen auf den Betrieb aufgrund eines angekündigten Arbeitskampfes. Der Ausstand soll nach 20 Stunden enden. Es wird ein reduziertes Angebot an Fahrten geben und eine Mitfahrt kann nicht garantiert werden.

