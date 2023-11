Nächster Bayern-Dämpfer - de Ligt-Ausfall zeigt große Kaderschwäche auf

Aber wir müssen abwarten”, erklärte der FCB-Coach nach dem Spiel.De Ligt wird nach der Rückkehr in München weiter untersucht. Wie “SPORT1”-Reporter Kerry Hau berichtet, droht dem Abwehrspieler allerdings ein “mehrwöchiger Ausfall”. Damit würde der 24-Jährige nicht nur das bevorstehendeThomas Tuchel muss damit aller Voraussicht nach erneut improvisieren in der Defensive. Die Innenverteidigung ist beim Rekordmeister sehr dünn besetzt.

