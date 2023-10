Nächste Keynote: Das plant Apple beim 'Scary Fast'-Event

. Die Veranstaltung ist schon aus mehreren Gründen ungewöhnlich. So hatte Apple sehr kurzfristig – innerhalb weniger als einer Woche – ausgewählte Pressevertreter eingeladen, die Video-Keynote vor Ort anzusehen, der Vorlauf ist normalerweise deutlich länger. Weiterhin findet das Medienevent nicht in Kalifornien statt, sondern in New York City. Schließlich ist die Uhrzeit ungewöhnlich.

Dass Apple gleich jetzt MacBook-Pro-Modelle mit M3 Pro und M3 Max vorstellt, wirkt auf den ersten Blick ungewöhnlich. Schließlich waren solche Geräte mit den Vorgänger-SoCseine Verschiebung vornehmen müssen. Entsprechend wäre ein Release von MacBook-Pro-Rechnern mit 14 und 16 Zoll samt neuen SoCs nur eine Rückkehr zum normalen Fahrplan, der solche Maschinen im Herbst vorsieht.Neben mindestens drei Macs könnte Apple auch noch Zubehör zeigen.

hatte. In der Datenbank ebenfalls mit neuen Einträgen ausgestattet sind MacBook-Pro-Modelle und ein Magic Keyboard. Die Infos werden von Apples eigenen Zulieferern hinterlegt.Egal, was Apple auch vorstellt, Mac & i berichtet wie immer aktuell. Aufgrund der späten Stunde wird es allerdings keinen Liveticker von der Keynote geben, stattdessen die neuesten News zu den Vorstellungen direkt, sobald sie verfügbar werden. headtopics.com

