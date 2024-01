Nachrichten im Nahost-Krieg: Hisbollah kündigt Vergeltung an

Der Konflikt im Nahen Osten droht weiter zu eskalieren. Die Tötung des Hamas-Vize im Libanon torpediert die Geiseldiplomatie. Israels Militär schweigt. Israel übernimmt keine Verantwortung. Die Tötung eines Anführers der islamistischen Hamas im Libanon hat zu einer weiteren gefährlichen Eskalation des Konflikts mit Israel geführt und die Verhandlungen zur Freilassung der Geiseln im Gazastreifen torpediert.

Während Israels Militär Berichte über eine gezielte Tötung von Saleh al-Aruri nicht kommentieren wollte, kündigte die Hisbollah-Miliz im Libanon am Dienstagabend Vergeltung an: „Dieses Verbrechen wird niemals ohne Antwort oder Strafe vorübergehen.“ Diplomatische Fortschritte, um einen Geiseldeal zu erreichen, seien nun nicht mehr möglich, meldete die israelische Zeitung Haaretz unter Berufung auf arabische Diplomatenkreise





