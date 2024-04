Nachklänge: Musikalische Hommage an den Komponisten Widmar Hader

Der Abend „Nachklänge“ erinnert an den Komponisten Widmar Hader . Er leitete lange Jahre das „Sudetendeutsche Musik institut“.

„Nachklänge“ ist der Titel der Veranstaltung im Festsaal des Bezirks Oberpfalz zu Ehren des 2023 verstorbenen Widmar Hader, den man in Regensburg durch seine Musik und als Gründer und langjährigen Leiter des „Sudetendeutschen Musikinstituts“ kennt.

Nachklänge Widmar Hader Musik Kammermusik Sudetendeutsches Musikinstitut

