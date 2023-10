Nachgefragt: VSK-Defensivmann Dennis Piatek im Interview

Der VSK-Defensivmann Dennis Piatek lieferte gegen den SV Vorwärts Hülsen eine blitzsaubere Partie. Nach dem frühen Platzverweis gegen den VSK war Sicherheit in der Defensive auch notwendig.Herr Piatek, das Spiel startete denkbar schlecht. Was ging bei Ihnen in dem Moment im Kopf vor, als Dean Leskow den Platz verlassen musste?Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

Die Trainingswoche vor dem Topspiel in Dortmund startet beim FC Bayern ohne drei Stammkräfte. Ein anderer Nationalspieler ist dagegen dabei - und möglicherweise sogar eine Option für den BVB?Saarbrückens Ludwigsparkstadion ist durch die Regenfälle derzeit nicht bespielbar. Die Zeit bis zum Pokal-Kracher gegen den FC Bayern am Mittwoch wird sehr knapp.Der TSV Ottersberg kann am Reformationstag ins Halbfinale des Bezirkspokals einziehen.

VSK Osterholz-Scharmbeck besiegt SVV Hülsen mit 3:1Der VSK Osterholz-Scharmbeck gewinnt das Heimspiel gegen den SVV Hülsen mit 3:1, obwohl sie nur neun Spieler auf dem Platz hatten. Weiterlesen ⮕

Dennis Hadzikadunic patzt auf dem BetzenbergDennis Hadzikadunic (25) patzte auf dem Betzenberg gleich doppelt. Vorm 1:2 (24., Ritter) hätte der HSV-Verteidiger bei der Entstehung problemlos klären können, stolperte am Ball vorbei. Vorm 1:3 (54.) ließ er sich von FCK-Stürmer Terrence Boyd (32) austanzen. Abwehr-Kollege Guilherme Ramos (26) war bei der Aktion auch nicht im Bilde.24 A-Länderspiele für Bosnien, reichlich Erstliga-Einsätze in Russland, Spanien und Schweden – mit der Erfahrung müsste sich Hadzikadunic eigentlich deutlich stabiler und souveräner präsentieren.Während Nebenmann Ramos immer wieder durch sein robustes Zweikampf-Verhalten auffällt, läuft Hadzikadunic (ausgeliehen von FK Rostow) bislang zu oft nur so mit. Weiterlesen ⮕

Alexander Dennis erweitert sein Angebot um einen Hybrid-DoppeldeckerDer schottische Busbauer Alexander Dennis hat sein Angebot um einen Doppeldecker mit Hybridantrieb erweitert. Der Enviro400ER verfügt über einen Antrieb, der die Erfahrung von über 1.400 Hybridbussen von Alexander Dennis nutzt. Die Batterie hat eine Kapazität von 32 kWh und ermöglicht im rein elektrischen Fahrmodus bis zu fünf Kilometer. Der Fokus liegt jedoch auf einem emissionsarmen Hybrid-Betrieb. Weiterlesen ⮕

Weitere Niederlage für Dennis Schröder und die Toronto RaptorsBasketball-Weltmeister Dennis Schröder hat mit den Toronto Raptors in der NBA eine weitere Niederlage kassiert. Das Team verlor gegen die Philadelphia 76ers mit 107:114. Schröder erzielte 15 Punkte und zehn Assists. Weiterlesen ⮕

Deutsche Basketballspieler in der NBA mit gemischten ErgebnissenDer deutsche Basketballspieler Dennis Schröder konnte mit den Boston Celtics nicht gegen die Philadelphia 76ers gewinnen. Isiah Hartenstein verlor mit den New York Knicks gegen die New Orleans Pelicans. Daniel Theis war bei dem Sieg der Indiana Pacers gegen die Cleveland Cavaliers nur Zuschauer. Zach Lavine erzielte zwar einen Karrierebestwert, konnte aber eine Niederlage der Chicago Bulls nicht verhindern. Weiterlesen ⮕

Basketball-Weltmeister Schröder verliert mit den Raptors erneutDennis Schröder, der Basketball-Weltmeister, hat mit den Toronto Raptors in der NBA eine weitere Niederlage kassiert. Das Team verlor gegen die Chicago Bulls und konnte auch gegen die Toronto Raptors nicht gewinnen. Schröder erzielte in beiden Spielen zweistellige Punkte und Assists. Weiterlesen ⮕