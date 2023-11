Nachfüllbarer Lippenstift von Dior aus Porzellan

Dieser Lippenstift von Dior ist nicht nur ein Kunstwerk, sondern ein wahres Sammlerstück. 'Der erste Rouge Dior war nachfüllbar', erzählt Peter Philips, Creative and Image Director für Dior Make-up. Damals in den Fünfzigern gab es Refills in allen möglichen Farben und unterschiedliche Cases.

Couturier Christian Dior hatte seinerzeit vielleicht nicht das Thema Nachhaltigkeit im Fokus, aber Philips dafür schon, als es darum ging, mit dem Lippenstift Rouge Premier ein Produkt zu entwickeln, das so nah an ein Couture-Piece herankommt, wie es einem Beauty-Produkt möglich ist. 'Ich wollte Besonderes schaffen, das man über Generationen weitergibt', erklärt er. Dieser Lippenstift von Dior ist viel mehr als nur ein Make-up-Produkt Dafür hat er mit dem berühmten französischen Porzellanfabrikanten Maison Bernardaud ein nachfüllbares Lipstickcase entwickelt. Ja, Sie haben richtig gelesen, Porzellan. Eine Herausforderung, denn 'Porzellan schrumpft beim Brennen um etwa 20 Prozent. Damit das Refill-Konzept aufgeht, müssen wir aber gewährleisten, dass alle Cases exakt gleich groß sind', erklärt Peter Philips. Dafür wird die Hülle mehrmals bei extremen Temperaturen über unterschiedlich lange Zeiträume von mehreren Stunden bis zu mehreren Tagen gebrannt. 'Die Hülle zu entwickeln war aufwendiger als die Formulierung des Lippenstiftes', so der Creative and Image Directo

