Nachfrage trotz gestiegener Preise: Lufthansa im Sommer profitabel wie nie

Das zweite und dritte Quartal 2023 zusammen brachten dem Konzern im Tagesgeschäft diesmal sogar so viel Gewinn ein wie nie zuvor. Vorstandschef Das Unternehmen schnitt im dritten Quartal besser ab als von Analysten erwartet, die mit 1,43 Milliarden Euro Gewinn gerechnet hatten. Bei hoher Nachfrage und stabil hohen Ticketpreisen flogen die Passagier-Airlines fast den gesamten Gewinn ein. Die Frachtsparteerreichte gerade so die schwarzen Zahlen, nachdem eine Sonderkonjunktur während der Coronapandemie vergangenes Jahr noch 331 Millionen Euro Betriebsgewinn eingebracht hatte.

Dabei liegt das Flugangebot des Konzerns immer noch niedriger als in der Zeit vor der Coronapandemie: Im dritten Quartal betrug die angebotene Sitzplatzkapazität 88 Prozent des Niveaus von 2019. Für das Gesamtjahr peilt der Vorstand weiterhin 85 Prozent an. Und 2024 sollen es etwa 95 Prozent werden.zu ihren Startpunkten für weite Reisen bringen soll. Bislang werden diese Flüge von der Kerngesellschaft Lufthansa selbst oder von der Lufthansa Cityline durchgeführt.

