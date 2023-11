Nach 'The Continental': Neue 'John Wick'-Serie befindet sich bereits in Arbeit

Das sind alles coole Ideen. Und ich habe Ideen, wie ich sie alle umsetzen würde. Es macht so viel Spaß, das Ganze am Laufen zu halten. Wir arbeiten gerade an einer Serie, die mich auf Trab hält.“ Dass Stahelski gerne einige Episoden der „John Wick“-Serie, bei der weder Titel noch Inhalt bekannt sind, inszenieren würde, erklärte er folgendermaßen:

„Ich würde gerne einige Episoden der Serie machen, weil ich denke, dass es mir Spaß machen würde, Dinge auszuprobieren, die wir in den Film nicht ausprobieren konnte. Es gibt einige großartige Ideen. Mit einer anderen Besetzung, einer anderen Story-Struktur und ohne John Wick wäre es eine spannende Herausforderung.“

Ist das bereits ein eindeutiger Hinweis darauf, dass Keanu Reeves in der geplanten „John Wick“-Serie definitiv nicht mitwirken wird? Vielleicht. Allerdings ist damit nicht ausgeschlossen, dass Stahleski und der Action-Star noch einmal gemeinsame Sache machen werden: „Wenn Keanu mich morgen mit einer Idee anruft oder wenn ich morgen aufwache und sage: 'Hey, lass uns...' Weißt du, ich würde mich gerne wieder auf John Wick einlassen. Es muss einfach aus dem richtigen Grund sein.

David Fincher wollte "Spider-Man" machen – doch das Studio war alles andere als begeistert von den Ideen des "Fight Club"-Regisseurs

