Nach Quartalszahlen: PayPal erhöht Prognose: Ist das der Beginn eines Rebounds?

FINANZENNET: NASDAQ-Wert PayPal-Aktie nachbörslich gefragt: PayPal übertrifft GewinnerwartungenDer Zahlungsdienstleister PayPal hat am Mittwoch nach Handelsschluss an den US-Börsen seine Bilanz für das abgelaufene Jahresviertel vorgelegt.

FN_NACHRICHTEN: Pinterest-Aktie steigt um 16 Prozent nach überraschenden QuartalszahlenDie Pinterest-Aktie ist außerbörslich um bis zu 16 Prozent gestiegen, nachdem das Unternehmen mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen hat. Der Umsatz stieg um elf Prozent auf 763,2 Millionen US-Dollar und der bereinigte Gewinn betrug 28 Cents pro Aktie.

FN_NACHRICHTEN: RBC behält HSBC nach Quartalszahlen mit 'Outperform'-Rating beiDie kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum dritten Quartal auf 'Outperform' mit einem Kursziel von 825 Pence belassen. Analyst Benjamin Toms senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzung für den bereinigten Vorsteuergewinn im Jahr 2024 um 2 Prozent wegen niedrigerer Ertragserwartungen. Dafür verantwortlich sei die Sparte 'Global Banking and Markets' und ein niedrigeres Kreditwachstum.

FN_NACHRICHTEN: JPMorgan erhöht Kursziel für BBVA nach QuartalszahlenDie US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BBVA nach Zahlen zum dritten Quartal angehoben und die Einstufung auf 'Neutral' belassen.

: Rally nach den Quartalszahlen?Die durchwachsenen Quartalszahlen von First Solar werden gekauft. Setzt die Aktie jetzt zur Jahresendrally an?

FINANZENNET: GSK-Aktie mit Vorzeichenwechsel: GSK schraubt Prognose hoch nach Impfstoffeinführung in den USADer britische Pharmakonzern GSK hat im dritten Quartal dank der Markteinführung seines Impfstoffs Arexvy in den USA mehr verdient und seine Jahresprognose angehoben.

