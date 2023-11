Nach peinlichem Fury-Sturz: Termin für Box-Showdown gegen Usyk verschoben

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Furys WM-Titel nach Version des Verbandes WBC hatte gegen Ngannou nicht auf dem Spiel gestanden. Derweil möchte sich der Brite (35 Kämpfe, 34 Siege, ein Remis) gegen den ukrainischen WBA, WBO und IBF-Champion Usyk (21 Kämpfe, 21 Siege) zum unumstrittenen Weltmeister krönen.Diesen Status hatte sich zuletzt sein Landsmann Lennox Lewis im Jahr 1999 erkämpft. Damals galt der Träger des WBA-, WBC-, und IBF-Gürtels als unumstritten.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NTVDE: Wegen Schnittwunde am Kopf?: Fury verschiebt Gigantenduell nach peinlichem ShowkampfEigentlich soll das Box-Spektakel kurz vor Weihnachten stattfinden. Doch nach dem Schaukampf von Tyson Fury wird das Schwergewichtsduell gegen Alexander Usyk wohl verschoben. Nach dem umstrittenen Sieg gegen den früheren MMA-Star Francis Nganno wird Fury erstmal pausieren.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

SPORTBILD: Schwergewichts-Boxen: Wie geht es nach dem Ngannou-Sieg gegen Fury weiter?Seit dem letzten Samstag ist die Box-Welt auf den Kopf gestellt! Nach dem Niederschlag und dem Fast-Sieg des MMA-Stars Francis Ngannou (37) über den Weltmeister Tyson Fury (35) vergeht kein Tag ohne diese eine Frage: Wie geht es im Schwergewichts-Boxen jetzt eigentlich weiter?

Herkunft: SPORTBILD | Weiterlesen ⮕

NTVDE: 'Hrubesch-Effekt' wirkt: DFB-Frauen erzittern sich den Olympia-ShowdownDie deutschen Fußballerinnen haben im Kampf um ein Olympia-Ticket weiter alles in der eigenen Hand. Gegen Island gelang allerdings nur ein mühsamer Sieg. Durch den Erfolg bleibt die deutsche Elf weiter drei Punkte hinter Dänemark. Am 1. Dezember kommt es zum direkten Duell.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Video: Dominique Thury (Yamaha) beim ShowdownDer deutsche Club MX Yamaha Pilot Dominique Thury verpasste beim East West Showdown im Infield des Atlanta Motor Speedway knapp den Einzug ins Finale, in dem die besten Piloten beider Serien gegeneinander fahren.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

BILD: Schwergewichts-Boxen: Gespräche über mögliches Duell zwischen Ngannou und JoshuaSeit dem Niederschlag und dem Fast-Sieg von MMA-Star Francis Ngannou über Weltmeister Tyson Fury vergeht kein Tag ohne die Frage, wie es im Schwergewichts-Boxen weitergeht. Der für Dezember geplante WM-Vereinigungskampf zwischen Fury und Usyk wird verschoben. Der World Boxing Council (WBC) kündigt an, Ngannou in die Top10 der Schwergewichts-Rangliste aufzunehmen. Es gibt bereits Gespräche über ein mögliches Duell zwischen Ngannou und Joshua.

Herkunft: BILD | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Großer Showdown: Drei Streithähne klopfen SprücheVor dem Superbike-WM-Finale in Katar sind Alex Lowes, Michael van der Mark und Toprak Razgatlioglu nur durch sechs Punkte getrennt. Sie kämpfen am Freitag und Samstag um WM-Rang 3.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕