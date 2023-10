Nach 'MVT'-Chaos: DFB-Frauen bescheren Hrubesch Traum-Debüt

Die deutschen Fußballerinnen blenden die Posse um Martina Voss-Tecklenburg erfolgreich aus. Lea Schüller beschert Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch beim klaren Sieg gegen Wales ein Traumdebüt.

"Gezweifelt habe ich nicht", sagte Hrubesch am ARD-Mikrofon:"Aber man muss sagen, wir haben keine Sicherheit, auch vor dem Tor nicht. Das kann es eigentlich nicht sein. Wir haben die Qualität." Der Ausfall von Torjägerin Alexandra Popp machte sich bemerkbar, die Chancenverwertung blieb ausbaufähig. Einzig Schüller blieb zunächst eiskalt.

"Dieses Ergebnis wird den Mädels jetzt helfen", sagte Hrubesch. Denn schon am Dienstag auf Island (20.00 Uhr/zdfsport.de) sind die Deutschen erneut zum Siegen verdammt, um den Olympiatraum am Leben zu erhalten. Nach der Pleite in Dänemark (0:2) und dem Sieg gegen Island (4:0) bleibt die Lage für die Vize-Europameisterinnen schwierig. Nur als Gruppensieger hat der Olympiasieger von 2016 Chancen auf ein Ticket für Paris 2024. headtopics.com

Zu Beginn des zweiten Durchgangs brachte Hrubesch in Linda Dallmann und Sjoeke Nüsken zwei neue Spielerinnen. Es war aber Schüler, die mit ihrem zweiten Tor erst einmal für Erleichterung sorgte. Weitere vergebene Großchancen zehrten dann aber am ohnehin angeschlagenen Nervenkostüm.

Die Posse um Martina Voss-Tecklenburg hatte den deutschen Frauen in den Tagen vor dem Wales-Spiel das Leben schwer gemacht. Angesichts der drohenden Schlammschlacht zwischen die Bundestrainerin a.D. und dem DFB fiel die Konzentration auf das Wesentliche schwer. headtopics.com

Weiterlesen:

Nach 'MVT'-Theater: Schüller rettet wieder Hrubeschs Debüt

