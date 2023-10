Nach Leipzig-Klatsche: Neururer rät Baumgart zu neuem Spielsystem

Es war eine herbe Niederlage für den 1. FC Köln am Samstagabend (28. Oktober 2023)! Gegen RB Leipzig verloren die Domstädter mit 0:6 und kassierte die siebte Niederlage im neunten Spiel. „Höchste Kölner Niederlage seit 50 Jahren“, hieß es im Einspieler beim Sport1-„Doppelpass“ am Sonntagmorgen (29. Oktober).

Genau das, was Steffen spielen wollte, hat Leipzig gespielt und die Kölner damit abgeschossen, weil die Kölner die Qualität für sein Spiel momentan nicht haben.

Trainer Baumgart enttäuscht nach 0:6-Niederlage gegen RB LeipzigSteffen Baumgart war nach der 0:6-Niederlage des 1. FC Köln gegen RB Leipzig extrem enttäuscht. Er kritisierte die Körpersprache seiner Spieler und betonte, dass dies nicht den Ansprüchen des Teams entspricht. Die Kölner waren früh in Rückstand geraten und konnten das Spiel nicht mehr drehen. Baumgart bezeichnete die Niederlage als eines der wenigen Spiele, in denen sein Team so unterlegen war. Weiterlesen ⮕

Köln-Trainer Baumgart nach 0:6-Niederlage in Leipzig schwer enttäuschtNach der heftigen 0:6-Niederlage gegen Leipzig zeigt sich Kölns Trainer Baumgart schwer enttäuscht. Trotzdem gibt er nicht auf und betont seinen Spaß an der Arbeit mit der Mannschaft. Die Situation des Teams wird jedoch immer prekärer. Weiterlesen ⮕

Köln-Trainer Baumgart übt Selbstkritik nach DebakelNach der Niederlage gegen RB Leipzig zeigt sich der Kölner Trainer Baumgart selbstkritisch und entschuldigt sich beim Schiedsrichter. Trotzdem hat er weiterhin Spaß an seinem Job und viel Energie für die kommenden Spiele. Weiterlesen ⮕

Köln-Trainer Baumgart nach 0:6-Niederlage schwer enttäuschtNach der 0:6-Niederlage in Leipzig zeigt sich Kölns Trainer Baumgart schwer enttäuscht. Er kritisiert das Auftreten der Mannschaft und übt auch Selbstkritik. Trotz der siebten Niederlage im neunten Bundesligaspiel gibt Baumgart nicht auf und betont seinen Spaß an der Arbeit mit den Spielern. Die Situation des 1. FC Köln als Tabellen-17. wird jedoch immer prekärer. Mittelfeldspieler Kainz wirbt für Geschlossenheit und hofft, dass die Entschlossenheit des Trainers auf die Mannschaft übertragen wird. Weiterlesen ⮕

Köln-Trainer Baumgart kritisiert Körpersprache nach bitterer NiederlageKöln-Trainer Baumgart kritisiert die Körpersprache seiner Spieler nach der bitteren Niederlage gegen Hoffenheim. Er betont, dass dies nicht den Werten des Teams entspricht. Weiterlesen ⮕

Kölns Trainer Baumgart nach 0:6-Niederlage enttäuschtNach dem 0:6 bei RB Leipzig ist Kölns Trainer Steffen Baumgart 'schwer enttäuscht'. Er übt auch Selbstkritik und fordert bessere Lösungen von sich und seinen Spielern. Weiterlesen ⮕