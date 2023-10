Nach Kuss-Skandal: FIFA zieht Rubiales jahrelang aus dem Verkehr

Nachdem er Jennifer Hermoso auf den Mund geküsst hatte, hat die FIFA nun ihr Urteil gefällt: Drei Jahre Sperre für Luis Rubiales. Disziplinarkommission wird der 46-Jährige für jegliche Fußballtätigkeit auf nationaler und internationaler Ebene ausgeschlossen. Dies gab der Weltverband am Montag bekannt.

Laut FIFA habe Rubiales mit seinem Verhalten bei der Siegerehrung des WM-Finals im August gegen Artikel 13 des Disziplinarreglements verstoßen. Der Spanier hatte Nationalspielerin Jennifer Hermoso nach dem Endspielsieg gegen England in Sydney übergriffig auf den Mund geküsst. Der Fall löste weltweit einen Sturm der Entrüstung aus.Die FIFA hatte Rubiales zunächst provisorisch für 90 Tage suspendiert.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Laut FIFA-Bestimmungen hat Rubiales nun zehn Tage Zeit, um eine Begründung für die Dreijahressperre zu verlangen. Diese würde im Fall eines erfolgreichen Antrages im Anschluss veröffentlicht werden. Der Entscheid kann bei der Berufungskommission angefochten werden. headtopics.com

Ex-Verbandschef: FIFA sperrt Rubiales nach Kuss-Skandal für drei JahreZürich - Der ehemalige Präsident des spanischen Fußballverbandes, Luis Rubiales, ist wegen seines übergriffigen Verhaltens bei der WM-Siegerehrung von Weiterlesen ⮕

Luis Rubiales nach Kuss-Skandal für drei Jahre gesperrt - FIFA verbietet Spanier Tätigkeit auf allen EbenenNach dem Kuss-Skandal hat die FIFA den ehemaligen spanischen Verbandspräsidenten Luis Rubiales für drei Jahre gesperrt. Weiterlesen ⮕

FIFA sperrt Rubiales nach Kuss-Skandal für drei JahreDer frühere spanische Verbandschef Luis Rubiales darf für längere Zeit keine Fußball-Tätigkeit ausüben. Die FIFA hat das Strafmaß nach dem Kuss-Skandal bei der WM verkündet. Weiterlesen ⮕

Nach Kuss-Skandal: FIFA sperrt Rubiales für drei JahreNach dem Kuss-Skandal hat die FIFA den ehemaligen spanischen Verbandspräsidenten Luis Rubiales für drei Jahre gesperrt. Weiterlesen ⮕

Kuss-Skandal: Ehemaliger spanischer Verbandschef Rubiales für drei Jahre suspendiertBei der WM-Siegerehrung küsste Luis Rubiales die Spanierin Jenni Hermoso ungefragt auf den Mund. Die Fifa leitete Ermittlungen ein – als Ergebnis wird Rubiales nun für Jahre vom Fußball ausgeschlossen. Weiterlesen ⮕

Bei der Influencerin nach: Was hat es mit den Kuss-Fotos auf sich?Stephie und ich kennen uns schon ein bisschen länger... Ja, was soll ich sagen – ich lasse das jetzt mal so stehen. Die Bilder sprechen für sich. Ich würde sagen, wir finden uns recht anziehen. Ich bin aktuelle Single. Allerdings habe ich da jemanden im Auge. Ich würde aber sagen, schauen wir mal, was wird. Weiterlesen ⮕