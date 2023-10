Nach Kuss-Skandal: Fifa sperrt Ex-Präsident Luis Rubiales für drei Jahre

Er hat zehn Tage Zeit, eine Begründung zu beantragen, die, sofern dem Antrag stattgegeben wird, anschließend auf legal.fifa.com veröffentlicht wird.Rubiales hatte beteuert, der Kuss sei in beiderseitigem Einvernehmen erfolgt. Er hatte einen Rücktritt von seinem Posten zunächst ausgeschlossen, ihn dann aber doch widerwillig geräumt.am Montag zugestellt worden, erklärte der Weltverband.

com veröffentlicht wird“.werden. „Die Fifa bekräftigt in diesem Zusammenhang ihr uneingeschränktes Engagement für die Achtung und den Schutz der Integrität aller Menschen sowie die Einhaltung elementarer Anstandsregeln“, hieß es weiter in der Mitteilung.Hermoso hatte jüngst ihr Comeback in der Auswahl gegeben, deren Weltmeister-Trainer auch hatte gehen müssen.

