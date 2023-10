Nach großem Xbox-Fail: Bethesda tanzt jetzt nach Microsofts Pfeife

Bethesda und Microsoft sollen enger zusammenarbeiten Das Team Xbox wird immer größer. Nach der Übernahme von ZeniMax Media (und damit Bethesda) im Jahr 2021 spielt jetzt auch Publisher Activision Blizzard auf der Seite der Würfel-Konsole. Jetzt kündigt Xbox-Chef Phil Spencer auch Veränderungen in der Führungsetage an. In einem Memo an die Belegschaft werden die neuen Rollen und Positionen vorgestellt.

Ein Blick auf die Steam-Rezensionen zeigt allerdings, dass kürzlich abgegebene Rezensionen auch hier nur mittelmäßig ausfallen (Quelle: Steam). Die Neustrukturierung der Verbindung zwischen Xbox Studios und Bethesda kann also auch als Versuch verstanden werden, für etwas Ordnung beim Publisher zu sorgen. Allerdings könnte er dadurch auch einen Teil seiner Unabhängigkeit verlieren.

Frachter auf dem Weg nach La Coruña nach Kollision mit KüstenmotorschiffNach der Kollision mit dem Küstenmotorschiff 'Verity' hat sich der Frachter am Samstagmorgen auf den Weg nach La Coruña in Spanien begeben. Die Sicherungsarbeiten am Schiffs-Wrack gestalten sich aufgrund von starkem Wind und hohen Wellen schwierig. Die Behörden untersuchen, wie solche Unglücke in Zukunft vermieden werden können. Weiterlesen ⮕

Flucht nach Rom: Auf der Suche nach komprimierter Schönheit und AmoreEin Berliner ist auf der Suche nach komprimierter Schönheit und Amore nach Rom geflohen, dem Disneyland für Bildungsbürger. Weiterlesen ⮕

Inspiration nach Ultraschall: Beyoncé und Jay-Z nannten ihre Tochter nach einer BeereErst war es nur ein Spitzname: Beyoncé und Jay-Z fühlten sich von den ersten Bildern ihrer Tochter an eine Blaubeere erinnert. Eigentlich sollte Blue Ivy ganz anders heißen. Weiterlesen ⮕

Nach tragischem Tod von Johnson: Deutsche Eishockey Liga denkt über Halsschutz nachDer Unfalltod von Adam Johnson löst nicht nur in der Eishockeywelt Entsetzen und Bestürzung aus. Der 29-Jährige stirbt, nachdem ihn eine Kufe am Hals getroffen hat. Die DEL denkt nun über eine Regeländerung nach. Weiterlesen ⮕

Die siebte Auflage des Marathon-Klassikers in SüdamerikaDer Marathon-Klassiker führt in einer 9.000 km langen Schleife von und wieder zurück nach Buenos Aires. Die Strecke verläuft quer durch Argentinien über die Anden nach Chile mit einem Abstecher nach Bolivien für Motorräder. Peugeot kehrt nach 25 Jahren zurück und tritt mit drei 2008 DKR an. Das Löwen-Team vereinigt insgesamt 17 Dakar-Siege im Team. Mercedes und Ferrari wurden nach dem USA-GP ausgeschlossen und es wird eine Änderung gefordert. Weiterlesen ⮕

Controller statt Tastatur: Xbox rollt neues Konsolen-Feature ausDurch das Oktober-Update können jetzt alle Spieler Keyboard-Mapping für Xbox-Controller nutzen. Das Feature ist für den Xbox Elite Wireless Controller Series 2 und den Xbox Adaptive Controllers verfügbar. Weiterlesen ⮕