Nach dramatischer Suche: Wrack des deutschen Piloten in Österreich gefunden

Nach drei Tagen endete die dramatische Suche nach der Cessna in Tirol . Bei heftigem Föhnsturm und Saharastaub war die Maschine mit einem bayerischen Pilot en über dem Ötztal in Österreich verschwunden. Dann die Gewissheit: Der Mann ist tot, ein Polizeihubschrauber entdeckte das Wrack am Dienstag. Jetzt drängt sich die Frage auf, warum der Pilot am Samstag überhaupt losgeflogen ist. Der Chef des Flugplatzes in Bad Wörishofen sagt der: „Eigentlich wollte der Pilot am Sonntag aus Rom zurückfliegen.

Warum er trotz des widrigen Wetters gestartet ist, kann ich Ihnen nicht sagen.“ Und auch ein Fliegerkamerad rätselt über den Flug: „Es ist lebensgefährlich, bei solchen Wetterbedingungen zu fliegen. Im Gebirge wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 km/h gemessen. Das Flugzeug ist da kaum noch zu beherrschen. Dazu noch schlechte Sicht.“ Nach drei Tagen Suche in Österreich: Polizeihubschrauber entdeckt Wrack des deutschen Pilote

Suche wird fortgesetzt: Zunächst kein Erfolg bei Suche nach KleinflugzeugInnsbruck - Die Polizei in Österreich hat am Sonntag weiter zunächst vergeblich nach einem verschwundenen Kleinflugzeug gesucht. Der Radius wurde am

Verschwundenes Kleinflugzeug im Ötztal noch nicht gefundenDie Suche nach dem Piloten eines Kleinflugzeugs in den Ötztaler Alpen läuft weiter.

