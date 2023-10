Nach DNA-Abgleich: Von der Hamas ermordet: Shani Louk ist tot

Wochenlang galt die Deutsche Shani Louk als vermisst. Jetzt gibt es traurige Gewissheit: Die 22-Jährige wurde von Hamas-Terroristen bei einem Musikfestival in Israel getötet. Das gibt ihre Mutter bekannt."Wenigstens hat sie nicht gelitten", sagt Ricarda Louk.

Die Deutsche Shani Louk ist tot. Das sagte Ricarda Louk im Gespräch mit RTL/ntv. "Leider haben wir gestern die Nachricht bekommen, dass meine Tochter nicht mehr am Leben ist." Ricarda Louk wurde nach eigenen Angaben vom israelischen Militär über den Tod ihrer Tochter informiert, berichtet die dpa.Das israelische Außenministerium bestätigte den Tod wenige Stunden später. Der Leichnam der 23-Jährigen sei gefunden und identifiziert worden.

Die 22 Jahre alte Shani Louk wurde nach Angaben ihrer Familie bei einem Musikfestival in der israelischen Negev-Wüste von der islamistischen Hamas getötet. Bilder und Videos, die im Internet kursierten, zeigten demnach den leblosen Körper der jungen Frau auf einem Pick-up. headtopics.com

Terroristen im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden Hamas hatten am 7. Oktober in Israel ein Massaker unter Zivilisten angerichtet. Mehr als 1400 Menschen kamen dabei und in den folgenden Tagen ums Leben. Mehr als 230 weitere Menschen wurden in den Gazastreifen verschleppt, darunter mehrere Deutsche. Das Auswärtige Amt spricht von insgesamt acht Vermisstenfällen deutscher Staatsbürger, wobei ein Fall auch mehrere Familienmitglieder einschließen könne.

