Nach deutscher UN-Enthaltung: CDU mit Kritik an Baerbock

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) im Gespräch mit US-Außenminister Antony Blinken vergangene Woche bei den UN in New York. Vorn UN-Generalsekretär Antonio Guterres.kritisiert. Die UN-Vollversammlung in New York hatte am Freitag mit großer Mehrheit eine „sofortige humanitäre Waffenruhe“ im Gazastreifen gefordert.

Nach Kritik an Baerbock: Scholz stellt sich hinter deutsche UN-EnthaltungIm Zuge der UN-Resolution zum Krieg in Gaza kommt es zu Kritik am deutschen Abstimmungsverhalten. Finanzminister Lindner etwa kann sich die Enthaltung nicht erklären. Bundeskanzler Scholz hingegen schon. Weiterlesen ⮕

Mangelnde Ausgewogenheit: Baerbock begründet UN-Enthaltung DeutschlandsMangelnde Ausgewogenheit: Baerbock begründet UN-Enthaltung Deutschlands Weiterlesen ⮕

CDU-Politiker kritisiert deutsche Enthaltung bei UN-Resolution zum Nahost-KriegNorbert Röttgen, Außenpolitiker der CDU, verurteilt die deutsche Enthaltung bei der UN-Resolution zum Nahost-Krieg scharf. Er kritisiert die Uneindeutigkeit der Bundesregierung und bezeichnet ihr Verhalten als unvereinbar mit ihrer eigenen Begründung. Röttgen betont, dass Schwäche Deutschland unbedeutend macht. Weiterlesen ⮕

CDU-Politiker kritisiert deutsche Enthaltung bei UN-Resolution zum Nahost-KriegNorbert Röttgen, ein Außenpolitiker der CDU, verurteilt die deutsche Enthaltung bei der UN-Resolution zum Nahost-Krieg scharf. Er kritisiert die uneindeutige Haltung der Bundesregierung und betont, dass Schwäche Deutschland unbedeutend macht. Weiterlesen ⮕

Kritik aus FDP und CDU an UN-Enthaltung DeutschlandsDie antiisraelische UN-Resolution hat zwar nur symbolischen Wert, doch die deutsche Enthaltung sorgt weiterhin für Verdruss. Weiterlesen ⮕

Nach Kritik: Scholz verteidigt deutsche Enthaltung bei Uno-Abstimmung über Gaza120 Länder stimmten für eine Uno-Resolution über eine Waffenruhe in Gaza. Deutschland enthielt sich und erntete damit Kritik aus Israel. Der Bundeskanzler hat nun die Entscheidung verteidigt. Weiterlesen ⮕