Nach dem Urteil zum Klimafonds: Haushalten und zusammenhalten In der Bundesregierung herrscht weitestgehend Einvernehmen über die Planungssperre. Doch die Unsicherheit färbt auf die Koalition ab.

Das Bundesfinanzministerium in der Niederkirchnerstraße in Berlin Foto: Schöning/imago Mit dem Zusammenhalt in der Bundesregierung verhält es sich derzeit ähnlich wie mit der Haushaltsplanung: ­Aktuell scheint die Lage gesichert, Zusagen zu künftigen Verbindlich­keiten in der Koalition gibt es aber nicht. „Jetzt aufzugeben in dieser Situation, das würde ich für fahrlässig halten“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich am Dienstag. Viele ­Mitglieder der Regierungs­koalition sehen es derzeit ähnlich. Doch mit der teilweisen Haushaltssperre, die Finanzminister Christian Lindner (FDP) am Montagabend verhängt hat, stehen alle ­Ministerien nun mit dem Rücken zur Wan





Karlsruher Urteil zu Klimafonds: 60-Milliarden-Trick einkassiertWas kann die Politik nach dem BVerfG-Urteil zur Schuldenbremse tun? Den Klimafonds KTF zusammenstreichen oder andere Ausgaben im Haushalt kürzen oder Steuern erhöhen oder erneut die Kreditbremse durchbrechen. Es ist eine politische Entscheidung.

