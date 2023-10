Nach Bluttat in Jugendpsychiatrie: Siebenjähriger gestorben - Ermittlungen gegen 14-Jährigen

- Ein jugendlicher Patient eines psychiatrischen Krankenhauses hat einen Siebenjährigen und einen 63-Jährigen mit einem Messer angegriffen - das Kind starb an seinen Verletzungen. Hatte die Tat einen extremistischen Hintergrund?

Am Donnerstagvormittag hat ein jugendlicher Patient der kinder- und jugendpsychiatrischen Einrichtung des Bezirksklinikums Regensburg ein siebenjähriges Kind und einen 63-Jährigen mit einem Messer attackiert und schwer verletzt, wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilt. Während der Gesundheitszustand des 63-Jährigen stabil ist, waren die Verletzungen des Siebenjährigen so schwer, dass er am Freitagabend im Krankenhaus verstarb, wie die Polizei mitteilte.

Mit der Attacke löste der 14-Jährige einen Großeinsatz aus: Eine Vielzahl an Einsatzkräften wurden gegen 9.30 Uhr, nachdem der Notruf eingegangen war, zum Bezirksklinikum beordert. Bereits nach fünf Minuten konnte eine Streife den Jugendlichen festnehmen. Ein 27 Jahre alter Angestellter der Klinik konnte den Teenager überwältigen, wurde dabei aber an der Hand verletzt. headtopics.com

Noch am selben Tag hat die Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben vor Ort die Ermittlungen übernommen. Da der Jugendliche mit 14 Jahren strafmündig ist, wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg dem Ermittlungsrichter beim Regensburger Amtgsericht vorgeführt. Gegen den Teenager wurde ein Unterbringungsbefehl wegen des Verdachtes auf versuchten Mord in zwei Fällen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erlassen.

Die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) der Generalstaatsanwaltschaft München hat die Ermittlungen übernommen - aufgrund vorliegender Erkenntnisse über den 14-Jährigen können die Ermittler einen extremistischen Hintergrund der Tat nicht ausschließen. Im Rahmen der Ermittlungen konnten bereits verschiedene Beweismittel sichergestellt werden, darunter schriftliche Unterlagen und das Mobiltelefon des Teenagers. headtopics.com

