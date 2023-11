Nach Autounfall: Schwangerer 'Sommerhaus'-Star 'emotional krass mitgenommen'

„Es bleibt ein Restrisiko“: Pia Tillmann sorgt sich um ungeborenes Baby In der Notaufnahme seien „die Schmerzen im Unterbauch dann immer schlimmer“ geworden: „Ich habe mir die ganze Zeit Sorgen gemacht, dass etwas mit dem Baby nicht stimmt, weil der Gurt auch total reingeschnitten hat“, beschrieb der Reality-TV-Star. Bei der gynäkologischen Untersuchung sei auf den ersten Blick aber nichts auffällig gewesen.

