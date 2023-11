Nach Autounfall: Schwangerer 'Sommerhaus'-Star 'emotional krass mitgenommen'

Es sei jedoch"einfach der Schock da, und es bleibt ein Restrisiko", erklärte Tillmann. Man müsse eben abwarten, ob noch Komplikationen auftreten."Die Untersuchung gestern Nacht war ja unauffällig, aber die Angst, dass nachträglich etwas kommen könnte, kann ich einfach nicht abstellen", verriet die Schauspielerin, die durch die Realityshow"Köln 50667" bekannt wurde, in ihrer aktuellen Story.

Im Nachhinein sei Tillmann vor allem dankbar, dass ihr sechsjähriger Sohn Henry, den sie aus einer früheren Beziehung hat, nicht mit im Auto gesessen habe. Nichtsdestotrotz habe sie das alles"auf jeden Fall emotional krass mitgenommen". Es werde einem in solchen Situationen erst bewusst,"wie schnell so etwas gehen kann".Möglicherweise ist es der Grundriss der Versammlungshalle des sagenumwobenen „Königs Hinz“.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

KINODE: Nach Eklat und Doppel-Rauswurf im „Sommerhaus der Stars“: Dieses Paar rückt jetzt nachDer Prügelei-Eklat führte zum vorzeitigen Rauswurf von zwei Nachrücker*innen. Jetzt sorgen zwei ehemalige „Bachelor in Paradise“-Kandidat*innen..

Herkunft: KINOde | Weiterlesen ⮕

RTL_COM: Schock für Sommerhaus-Paar: Schwangere Pia Tillmann hatte einen AutounfallSommerhaus-Paar klärt auf

Herkunft: RTL_com | Weiterlesen ⮕

GALA: Schwangere Pia Tillmann: 'Sommerhaus'-Star hatte AutounfallDie aus Shows wie 'Sommerhaus der Stars' bekannte Pia Tillmann erwartet ihr zweites Kind. Nun musste sie nach einem Unfall ins Krankenhaus.

Herkunft: gala | Weiterlesen ⮕

STERNDE: Schwangere Pia Tillmann: 'Sommerhaus'-Star nach Unfall im KrankenhausDie aus Shows wie 'Sommerhaus der Stars' bekannte Pia Tillmann erwartet ihr zweites Kind. Nun musste sie nach einem Unfall ins Krankenhaus.

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

WATSON_DE: 'Sommerhaus': Schwangere Kandidatin muss nach Unfall in Klinik'Sommerhaus'-Kandidatin Pia Tillmann hatte einen Unfall und musste in die Klinik. Sie sorgt sich jetzt um ihr ungeborenes Baby.

Herkunft: watson_de | Weiterlesen ⮕

WATSON_DE: 'Sommerhaus': Neues Promi-Paar sorgt für Zündstoff – fieser Seitenhieb nach ShowBeim 'Sommerhaus der Stars' gibt es einen Eklat nach dem anderen. Nun kündigt sich der nächste Zoff an, der auch schon bei Social Media ausgetragen wird.

Herkunft: watson_de | Weiterlesen ⮕