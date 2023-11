Nach 2:1-Sieg gegen Bayern: FCS-Fan macht sich über Neuer lustig​

„Die Saarbrücker haben den Bayern die Lederhosen ausgezogen“ – so reagiert das Netz auf die Pokal-Sensation „Jetzt heißt es, der Welker hat Scheiße gebaut“: Ex-Baustellenchef sauer über Rasen im Saarbrücker Ludwigspark

Dabei kam es auch zu einer besonders kuriosen Szene. Ein FCS-Fan, bekleidet mit schwarzer Jacke und schwarzer Cap, rennt auf den Rasen direkt in die Richtung von Bayern-Keeper Manuel Neuer, brüllt ihn an und zeigt zu allem Überfluss dem 37-Jährigen auch noch die lange Nase.Neuer zeigt sich professionell, bleibt ruhig und lässt sich von der Aktion nicht provozieren und schenkt ihm keine Aufmerksamkeit. Der Fan läuft schließlich wieder weiter.

