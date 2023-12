Naby Keita: Warum spielt er nicht?

Es war der Bremer Transfercoup des Sommers: Werder holte Naby Keita vom FC Liverpool. Doch auch nach seiner Verletzung kommt der Mittelfeldspieler noch nicht zum Einsatz. Die Gründe.Eigentlich ist es sein Spiel, doch Naby Keita wird wohl auch am Dienstagabend im Heimspiel des SV Werder Bremen gegen seinen Ex-Klub RB Leipzig nur eine Nebenrolle einnehmen. Was zwar gut zur bislang verkorksten Zeit des Transfercoups vom Sommer bei Werder passt, aber trotzdem überrascht.

Denn seit ein paar Wochen gilt Keita wieder als fit, wurde in den vergangenen drei Partien dennoch nicht von Trainereingesetzt. Das ist eigentlich unüblich beim Umgang mit einem Topstar. Doch es gibt Gründe, die Werners Entscheidungen nachvollziehbarer machen – und dabei geht es auch um Keitas Verhalten innerhalb des Teams. „Wir werden sehen, schauen wir mal“, mochte Werner nach der Partie am Freitagabend in Mönchengladbach in Bezug auf Keita noch nicht in Richtung Leipzig-Spiel blicken. Allerdings stellt sich schon die Frage, was auf dem Platz eigentlich passieren muss, damit Keita helfen kan





