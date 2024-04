N26 erweitert Produktangebot um Aktien- und ETF-Handel

Die Smartphone-Bank N26 erweitert ihr Produktangebot: Das Berliner Start-up-Unternehmen bietet Kundinnen und Kunden in Deutschland künftig den Handel mit Aktien und ETFs («Exchange Traded Funds», börsengehandelte Fonds) an, wie das Fintech in Berlin mitteilte. Damit tritt die Neo-Bank nicht nur gegen etablierte Geldhäuser an, sondern verschärft auch den Wettbewerb mit dem Berliner Start-up Trade Republic.

Der N26-Konkurrent Trade Republic war 2015 als Neo-Broker mit dem Aktien- und ETF-Handel gestartet und hatte zuletzt sein Produktportfolio mit einer Kreditkarte und einem Festgeld-Angebot erweitert. N26-Mitbegründer Valentin Stalf sagte: «Wir starten jetzt in Deutschland mit über 200 Aktien und 100 ETFs.» Danach werde man das Angebot innerhalb der nächsten Monate auf über 1000 Aktien und über 1000 ETFs erweitern. Man bewege sich auf einem Markt, in dem bereits jeder sechste Verbraucher in Aktien investier

